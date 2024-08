Dag 16 Olympische Spelen: brons nog maximaal haalbare voor Van de Wouw

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zondag nog Brabanders in actie. De baanwielrenners Harrie Lavreysen en Hetty van de Wouw moeten weer aan de bak. In dit overzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Hetty van de Wouw niet naar de finale

Hetty van de Wouw heeft zojuist de derde heat in de halve finale van het sprinttoernooi verloren van de Duiste Friedrich. Dat betekent dat nu brons nog het maximaal haalbare is voor Hetty 'Raketty', zoals de baanrenster uit Kaatsheuvel wordt genoemd.

Beslissende derde heat voor Van de Wouw

Baanrenner Hetty van de Wouw moet een derde en beslissende heat rijden in haar halve finale in het olympisch sprinttoernooi. De Duitse Friedrich was Hetty 'Raketty' in de tweede heat van de halve finale de baas. De stand in de halve finale is daarmee 1-1. Zo meteen volgt de derde en beslissende heat voor een plek in de sprintfinale.

Harrie Lavreysen door naar de halve finale op de keirin

Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft zich zojuist op de Spelen in Parijs geplaatst voor de halve finale op de keirin. Lavreysen won zijn kwartfinale soeverein. Met die overwinning is zijn droom van een hattrick: goud op de teamsprint, individuele sprint en de keirin nog altijd haalbaar. Landgenoot Jeffrey Hoogland liet zich in zijn kwartfinale verrassen en vloog eruit. Daarmee zit zijn olympisch toernooi erop.