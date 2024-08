112-nieuws: politieonderzoek naar woningbrand • jeugd steelt verkeersborden

06.30

Een auto is dinsdagochtend op de Molendijk-Noord in Schijndel in brand gevlogen. Dat gebeurde rond halfvijf. Toen de brandweer aankwam stond de auto in lichterlaaie. Ook het droge gras in de berm had vlam gevat.

De bestuurster kon op tijd uit haar auto geraken en kwam er zonder verwondingen vanaf. Vermoedelijk is de auto door een technisch mankement in brand gevlogen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de uitgebrande auto af te voeren.