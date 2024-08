112-nieuws: spontane brand kleine vrachtauto • ongeluk op A27

16.11

De politie laat vanmiddag weten nog steeds op zoek te zijn naar getuigen van een dodelijke aanrijding op vrijdag 2 augustus 2024. Het ongeluk gebeurde iets over elf uur in de ochtend op de Schutboomsestraat in Milheeze. De politie heeft al diverse getuigen gesproken, maar is op zoek naar een specifieke getuige: de bestuurder van een quad die heeft moeten uitwijken voor een personenauto die later betrokken was bij een dodelijke aanrijding. De politie heeft de persoon nog niet gesproken en wil daar graag mee in contact komen. Bent u de bestuurder van de quad of weet u wie de bestuurder was? Neem dan contact op met de politie.