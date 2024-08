112-nieuws: grasmaaier kiept om • Volkerakbrug wil niet dicht

15.17

Agenten zijn sporen aan het onderzoeken bij een quad aan het Urbanusdal in Valkenswaard. Dat heeft te maken met een gewonde bewoner van die straat die afgelopen nacht werd binnengebracht bij het ziekenhuis in Veldhoven. Omdat de verwondingen ernstig waren, is hij overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De politie sluit nog geen scenario's uit.