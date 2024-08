112-nieuws: auto botst tegen vangrail • meisje gewond na botsing

12.37

Op een parkeerplaats op de Randweg-Zuid in Budel is een meisje lichtgewond geraakt. Een busje botste tegen daar in een parkeervlak tegen de open deur van een auto. Het meisje wilde op dat moment net in of uit de auto stappen. Ze kwam daarom tussen de deur van de auto en het busje terecht. Het meisje kreeg van de politie een knuffelbeertje.