112-nieuws: auto crasht bij Reek • man (80) vermist

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

02.05 Auto botst op lantaarnpaal en verkeersbord Een automobilist botste afgelopen nacht op de kruising van de Fazantenweg met de Procureurweg in Dongen met zijn auto tegen een lantaarnpaal en een verkeersbord. De bestuurder van de auto raakte niet gewond en ging met de politie mee. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en meegenomen. Hoe het mis kon gaan op de kruising van de Fazantenweg met de Procureurweg wordt onderzocht. De brandweer hoefde niet in actie te komen.

00.50 Man (80) vermist In de bossen tussen Oosterhout, Rijen en Dorst werd gisteravond laat gezocht naar een vermiste 80-jarige man. De politie zette hierbij onder meer een helikopter in. De man is 1,85 meter lang, heeft kort grijs haar en draagt een korte bruinbeige broek en een witte blouse met blauwe strepen. De man draagt een bril en vertrok op een grijze fiets. De zoektocht naar de vermiste man startte donderdagavond laat (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). De politie zocht met meerdere eenheden naar de man (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

00.00 Scooterrijder zonder rijbewijs Een scooterrijder zonder rijbewijs is gisteravond gestopt door de politie in Helmond. De bestuurder gaf de agenten geen voorrang, waar dit wel had gemoeten. Dit leidde bijna tot een aanrijding. Toen de agenten besloten de bestuurder te controleren, kwamen ze erachter dat deze geen rijbewijs heeft. Hij kreeg een proces-verbaal. Foto: Instagram politie Helmond

23.57 Dakloze op oprit De politie in Helmond werd gisteravond gewaarschuwd omdat er een dakloze onder invloed op een oprit zat. De dakloze vertrok toen de melders hem aanspraken. Agenten vonden hem niet meer terug. Foto: Instagram politie Helmond