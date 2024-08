Ben kritisch bij het kopen van een tweedehands auto: 6 cruciale punten

Bij het kopen van een nieuwe auto kunnen eerste indrukken misleidend zijn. Hoewel een glimmende auto en een aantrekkelijke showroom veelbelovend lijken, is het cruciaal om kritisch te blijven anders kun je wel eens het deksel op de neus krijgen. Dit ondervonden onlangs een aantal autokopers in de omgeving van Deurne. Ze zijn woedend over de handelwijze van MVS Auto in die plaats en voelen zich opgelicht. Bij de politie kwamen 12 aangiften binnen. Volgens BOVAG-manager Jaap Verweij gaat het vooral om het gevoel dat je bij een verkoper krijgt.

3. Vraag een uitdraai van de digitale service registratie Verborgen gebreken zijn complex, volgens Verweij. “Niet alleen voor de koper, ook de verkopende partij kan het niet altijd zien.” Een goede indicatie is de geschiedenis van het onderhoud. Veel auto’s hebben het boekje waarin je kunt zien of er veel onderhoud gepleegd is. “Maar je kunt een uitdraai vragen van de DSR, de Digitale Service Registratie”, zegt Verweij. “Dat is veel moeilijker te vervalsen dan zo’n boekje.” Alleen erom vragen, kan een oplichter al doen terugschrikken. ”Een uitdraai uit de DSR is ook belangrijk als je een importauto koopt. “Hier hebben we een sluitend systeem als het gaat om de kilometerstand, maar importauto’s hebben dat niet.”

2. Reken de auto af als je hem geleverd krijgt Wil de garage eerst geld zien? Je kunt zeggen dat je het spannend vindt om het hele bedrag over te maken. Vraag of de helft van tevoren op de rekening gestort mag worden en de andere helft na aflevering. “Er is geen bonafide bedrijf die daar een probleem van maakt”, aldus Verweij.

1. Verzamel verhalen over het bedrijf Niet alleen reviews op het internet, maar ook in de omgeving. Staat de garage goed bekend in het dorp of wijk? Hebben anderen al eerder een auto gekocht? Wat zijn hun ervaringen?

Jaap Verweij is manager onafhankelijke autobedrijven bij BOVAG. Zijn eerste advies is natuurlijk meteen: Zoek een garage die bij de BOVAG aangesloten is. Dan kun je bij een conflict rekenen op bemiddeling of naar een geschillencommissie stappen om je gelijk te halen en hoef je niet naar een advocaat of de rechter. Maar er zijn ruim 3000 bedrijven niet aangesloten bij de BOVAG. “En daar zitten prachtige autobedrijven tussen”, zegt Verweij.

4. Schimmel in de auto

Schimmel? Niet doen. Ook al zegt de verkoper dat hij het schoon maakt. “Schimmel hoort niet in een auto”, zegt Verweij. “Het betekent dat de auto lekt of in het water heeft gelegen. Het is echt een waarschuwingssignaal.” Soms gaan mensen in op een aanbod om het schoon te maken.

5. Zeg dat je aankoopkeuring wilt

Zo’n keuring kost een paar honderd euro. Mensen met een smalle portemonnee vinden dat wellicht moeilijk. Maar alleen de mededeling kan een verkoper al een beetje doen wegtrekken. “9 van de 10 keer gaat een malafide autohandelaar er niet op in”, zegt Verweij. “Hij zegt dat zo’n keuring dan niet nodig is. Omdraaien en weglopen.”

6. Vraag naar de geschiedenis van de eigenaren

Is de auto vijf keer van eigenaar veranderd in tien jaar tijd? Dan is dat geen goed teken. Is de auto nadat de vorige eigenaar hem heeft ingeruild, veel doorverkocht in korte tijd? “Ook iets om vragen over te stellen”, zegt Verweij. “Het hoeft niet meteen een rode vlag te zijn. Eén of twee keer doorverkopen is normaal. Vier keer komt niet zoveel voor.”

