112-nieuws: explosieven in Best • aanhouding verdachten motorendiefstal

14.44

Op de A73 bij Cuijk is een caravan gekanteld. Dat gebeurde in de richting van Maasbracht. De weg is dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Een berger gaat het voertuig afvoeren. Rijkswaterstaat verwacht rond half vier klaar te zijn. De vertraging voor overig verkeer is opgelopen tot een uur.