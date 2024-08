112-nieuws: winkeldief gepakt na achtervolging • brand bij zorginstelling

18.18

Een verwarde en agressieve man heeft voor overlast gezorgd in de binnenstad van Den Bosch. De man was hard aan het schreeuwen, intimideerde omstanders en viel hen lastig. Toen de handhaving er eenmaal was, reageerde hij agressief en bedreigde hij de boa's. Toen ze de man wilden aanhouden, weigerde hij te blijven staan en verzette hij zich hevig.

In een poging om de man naar de grond te werken werd een van de boa's in zijn gezicht geslagen. Ook krabde hij de man in zijn nek en beet hij hem in zijn hand. Uiteindelijk lukte het om de man in de boeien te slaan.



Na de aanhouding zijn de boa's eerst naar de spoedeisende hulp gegaan voor een controle. "Met de betreffende collega gaat het gelukkig goed en hij heeft geen verdere medische zorg nodig gehad", aldus de handhaving.