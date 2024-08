112-nieuws: man steelt scheermesjes • ongeluk op A58

09.56

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht dat hij woensdagavond 19 juni meerdere scheermesjes stal uit een supermarkt aan de Dorpsstraat in Stiphout. Hij verstopte ze onder zijn kleren en ging er zo mee vandoor. Niet veel later dook hij op in een supermarkt in Nuenen. Ook daar nam hij meerdere producten mee zonder te betalen. De man heeft opvallende tattoos op zijn armen.