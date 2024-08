112-nieuws: brand in keuken • klimop in brand

09.37

Er hangt nog steeds rook in een appartementencomplex op Strijp-S in Eindhoven. Vannacht brak er brand uit in de kelder. Die brand was vrij snel geblust en de brandweer heeft de berging geventileerd. Dat blijkt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio niet voldoende te zijn geweest. Een schoonmaker ontdekte dat twee verdiepingen waar hij al was geweest, weer helemaal vol rook stonden.

Omdat er nog veel rook in de bergingen hangt, is de brandweer teruggekomen om die opnieuw te ventileren. "Omdat daar geen ramen en deuren zijn is dat lastig, maar de brand is allang uit", laat een woordvoerder weten.