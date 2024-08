Schoten gehoord: arrestatieteam houdt vuurwapengevaarlijke man aan

Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag in een pand op de Pater Vogelstraat in Beek en Donk een vuurwapengevaarlijke man aangehouden. Dat gebeurde nadat buurtbewoners dachten schoten te hebben gehoord. De politie doet nog onderzoek in het pand waar de verdachte is opgepakt.

Omdat er melding werd gedaan dat er vermoedelijk een hond dood was geschoten, rukte de politie massaal uit en werden zowel een normaal arrestatieteam als de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. De straat werd aan het einde van de morgen afgezet door agenten in kogelwerende vesten en er werd enige tijd gezocht naar een verdachte. Die werd uiteindelijk gevonden en rond één uur werd een man aangehouden. Waar hij precies van verdacht wordt, is nog onduidelijk. Hij zit vast en wordt nog verhoord. Gewonde hond

Tijdens de politieactie bleek dat de hond niet was doodgeschoten, maar wel gewond was. Het beestje is naar een dierenarts gebracht voor behandeling. Onduidelijk is of er door de verdachte op de hond geschoten is, of dat de verwondingen een andere oorzaak hebben. De politie onderzoekt dat nog.