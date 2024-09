112-nieuws: man gewond bij opbouw Snollebollekes-festival • auto tegen boom

07.00

Op de plek in Helmond waar woensdagavond een meisje terecht was gekomen nadat ze uit een raam was gevallen, is een monument ontstaan. Tientallen knuffels, vlinders en kaarsen zijn er achtergelaten door mensen die meeleven met de nabestaanden. Het kind van 1,5 was in een onbewaakt moment uit een raam van de derde etage van een appartementencomplex op de Markt gevallen. Twee dagen later werd bekend dat ze was overleden. Het meisje verbleef tijdelijk bij haar oma.