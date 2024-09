112-nieuws: 's ochtends dichte mist • rijstrook dicht op de A58

19.11

In Eindhoven en omgeving is aan het begin van de avond noodweer uitgebroken. Twee auto's reden zich vast in het water aan de Eindhovenseweg in Geldrop. De weg is afgesloten door de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen.

Verschillende tunnels staan blank, auto’s zitten vast. Op de rondweg komen putdeksels omhoog wat zorgt voor gevaarlijke situaties. De putdeksels waren namelijk niet overal te zien door de overstromingen. Auto's reden daardoor tegen de deksels aan en liepen daarbij blikschade en lekke banden op. Ook is op een aantal plekken het riool overstroomd. Dat zorgt voor stank.

Bij de brandweer zijn via de meldkamer een aantal meldingen van overlast binnengekomen.

Het noodweer komt niet onverwacht. Het KNMI had al code geel afgegeven.