80 jaar geleden werd Kamp Vught ontruimd en bijna iedereen gedeporteerd

6 september 1944. Het concentratiekamp in Vught wordt in alle haast ontruimd, op bevel van SS-chef Hanns Albin Rauter. Met de bevrijders voor de deur, wil de bezetter de gevangenen met spoed deporteren en vermoorden. Bijna 3500 mannen en vrouwen worden afgevoerd in veewagons naar Duitsland en Polen. Achterblijvers worden zonder vorm van proces doodgeschoten.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Concentratiekamp Vught was in januari 1943 geopend voor joden, verzetsmensen en politieke gevangenen. De SS, de paramilitaire elite-eenheid van de nazi's, was er de baas. Begin juni 1944 waren de laatste joden afgevoerd. Daarna verslechterde de situatie nog verder in ‘Lager Herzogenbusch’, zoals het kamp officieel heette. Zeker 329 gevangenen werden doodgeschoten in de zomer van 1944. Maar waarschijnlijk waren het er meer. Probleem is dat de administratie ontbreekt. Ook zijn veel lichamen verbrand in het eigen crematorium bij het kamp. Recent onderzoek spreekt van ruim 400 'saboteurs en partisanen' die werden doodgeschoten. Op 4 en 5 september 1944 alleen al waren er meer dan 100 executies. Dat ging ook de volgende dag door. Verzetsmensen

De executies worden uitgevoerd door een Duits vuurpeloton op de fusillade-plaats, net buiten het kamp. Een van de vele verzetsmensen die dood wordt geschoten is Sjef Adriaansen (25) uit Woensdrecht. Een ander is kapelaan Alfred Verhaegen (37) uit Hoeven. Hij had Sjef helpen onderduiken. Ook hij sterft op 5 september. Leden van het verzet denken er in deze dagen over om het kamp te overvallen en iedereen te bevrijden. Een verzetsgroep van 13 mensen met pistolen uit Breda sloop naar het hek, maar bij het zien van de vele SS'ers met machinegeweren werd het afgeblazen. Op 'Dolle Dinsdag', was gestart met het ontruimen van het kamp. Eerst een grote groep mannen, op 6 september de rest. Veewagons

Iedere gevangene wordt in veewagons gedreven. Soms meer dan 80 mensen in een wagon, waar kort daarvoor nog koeien in hadden gestaan. Zo dicht opeengepakt, dat ze moeten staan, drie dagen lang. Zonder frisse lucht, sanitaire voorzieningen, drinkwater en zonlicht. In totaal zo'n 2880 mannen gaan naar concentratiekamp Sachsenhausen. Naar schatting 653 vrouwen worden gedeporteerd naar kamp Ravensbrück. Een groot deel zou dat niet overleven. Onder hen ook de bekende Surinaamse schrijver Anton de Kom (1898-1945). Als eind oktober 1944 de eerste bevrijders arriveren, treffen ze een leeg kamp aan.

De haastige evacuatie van Kamp Vught wordt zondagmiddag vanaf 13.00 uur herdacht in Vught. Met een stille tocht naar de fusilladeplaats. Onderweg worden de namen van slachtoffers voorgelezen. Er zijn toespraken, verhalen en muziek.