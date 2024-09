112-nieuws: code geel vanwege slecht weer • auto gaat in vlammen op

22.35

Een bewoner is gisteravond rond half elf gewond geraakt nadat er brand uitbrak in een huis aan de Keizersdam in Oosterhout. Volgens een omstander woedde de brand in de keuken van het huis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner had rook ingeademd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.