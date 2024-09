112-nieuws: treinen Roosendaal-Vlissingen rijden weer • auto afgebrand

07.28

Op de Concordialaan in Etten-Leur is gisteren een jongen van twaalf staande gehouden omdat agenten dachten dat hij veel te snel reed met zijn fatbike. Bij het testen van de fiets bleek de teller uit te slaan naar een snelheid van boven de 40 kilometer per uur. Ook waren de trappers kapot en had de fatbike geen remmen. Later bleek de fiets op de rollerbank 43 kilometer per uur te kunnen. De jongen heeft een proces-verbaal gekregen.