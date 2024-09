112-nieuws: schoorsteenbrand in Helmond • ongeluk op crossbaan

08.00

Bij de politiecontrole van gisteravond is ook iemand opgepakt, meldt de politie zaterdagochtend. De controle gebeurde in Tilburg Noord, aan de Stokhasseltlaan. Daar werden auto's gecontroleerd. In een van de auto's werd drugs gevonden, de bestuurder is een 25-jarige man uit Drunen, hij is naar het politiebureau gebracht. Ook werd er een vuurwapen gevonden.

In een andere auto werden lachgascilinders gevonden. De bestuurder van die wagen bleek onder invloed. De 29-jarige man, ook uit Drunen, heeft een rijverbod gekregen van 24 uur.

In totaal zijn er 30 bekeuringen uitgedeeld en is er één auto in beslag genomen.