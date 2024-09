112-nieuws: buggybestuurder opgepakt • geen treinverkeer op meer plekken

00.16

Op de Molenstraat in Wanroij is gisteravond iemand neergestoken. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is, die is nergens te vinden. De vermoedelijke dader is aangehouden. De politie onderzoekt de aanleiding en de toedracht van de steekpartij. Ze laat verder weten dat de steekpartij bij een huis was waar arbeidsmigranten wonen. Voor het incident werden ook een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. Aanvankelijk werd gemeld dat er zou zijn geschoten.