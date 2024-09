112-nieuws: ongeluk met motor op A16 • brandweer zorgt voor frisse lucht

11.47

De brandweer is vanmorgen in actie gekomen nadat iemand bij het water van de Aa of Weerijs aan het Zaartpark in Breda een spijkerbroek had gevonden. De kleren lagen in het water en aan de kant. Er werd groot alarm geslagen, maar duikers hebben vergeefs naar iemand in het water gezocht. Wel werden nog een panty en een trainingsjack naar boven gehaald.