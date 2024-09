Operatie Market Garden: Duitsers blazen brug bij Son op

14.15

Op diverse plekken breken gevechten uit. In St Oedenrode is het vooral geweervuur. En daar krijgen de Amerikanen de brug snel in handen.

In Son gaat het er heftiger aan toe. Duitsers schieten met twee flak-kanonnen in Son op de Amerikanen. En ze gebruiken machinegeweren. Er breken hevige gevechten uit. Aan beide kanten sneuvelen soldaten. De race naar de bruggen is nog niet afgelopen.