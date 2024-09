112-nieuws: gewonde bij botsing N272 • DPD-chauffeur heeft geen rijbewijs

19.12

Politie, brandweer, ambulances, NS-personeel, handhavers en de traumahelikopter zijn massaal uitgerukt nadat een medewerker van het Centraal Station in Eindhoven een been in een container zag liggen. Hij schrok enorm en belde de alarmdiensten.

Het gaat om een afvalcontainer die wordt gebruikt door winkels en bedrijven die op het station gevestigd zijn. In de container zit een pers die geactiveerd kan worden.

De hulpdiensten werden ingeschakeld maar niemand kreeg contact met de man in de container, hij bewoog ook niet. Gevreesd werd dat iemand de pers dus al geactiveerd had. Net toen de brandweer de container open wilde gaan maken, kwam er dan toch beweging in de man. Hij werd wakker en wist zelf naar buiten te klimmen.

Het gaat vermoedelijk om een dakloze man. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en geboeid afgevoerd door de politie. Volgens agenten ter plekke is het niet de eerste keer dat de dakloze in deze container klom. Vorige keer moest er zelfs een onderhandelaar aan te pas komen, voordat hij eruit kwam.