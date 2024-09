112-nieuws: gewonde bij botsing N272 • file na ongeluk op A58

01.55

In Roosendaal is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brand brak rond twee uur uit en is inmiddels onder controle, dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het gaat om een pand van het bedrijf Van Dijck Mobility, dat houdt zich bezig met de verkoop van e-bikes. Het is onduidelijk of er ook elektrische fietsen in het pand zijn opgeslagen.