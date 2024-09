112-nieuws: auto vat vlam tijdens rijden • hardleerse automobilist in Best

00.45

De bestuurder van een bestelbus moest gisteren zijn auto inleveren bij de politie in Best. Het was al de zoveelste keer dat de bestuurder aan het autorijden was terwijl hij geen rijbewijs heeft. Agenten in burger betrapten de man. Hij krijgt vanwege het rijden zonder rijbewijs ook een bekeuring. Een boete die hij nog had openstaan moest hij direct betalen.