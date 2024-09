112-nieuws: ook verdachte steekpartij gewond • brand verwoest loods Empel

07.58

Een 39-jarige man uit Budel is afgelopen nacht gestoken in zijn hand en nek. Dit gebeurde rond drie uur in een huis aan de Sluisstraat in Geldrop. De bewoner - een 27-jarige man - is aangehouden. Er is volgens de politie nog veel onduidelijk, maar mogelijk ging er een ruzie vooraf aan de steekpartij. Het slachtoffer is niet in levensgevaar, hij is in het ziekenhuis behandeld.