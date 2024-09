Corridor gesloten, weer aanvallen en Britse tanks terug uit Arnhem

23 september 1944. De weg bij Veghel is dicht. Duitse troepen blokkeren alle verkeer sinds gisteren. Daardoor ligt de opmars van Market Garden stil. De geallieerden sturen tanks terug, om te helpen. Intussen is er verwarring bij de Duitsers over een grote vloot vliegtuigen. En bij Ommel voeren Duitse soldaten een bizarre aanval uit: op paarden.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Het Duitse opperbevel blijft benadrukken dat de Corridor bij Veghel aan beide kanten moet worden aangevallen en de bruggen veroverd en opgeblazen. Maar de kracht van de Duitse troepen neemt af en die van de geallieerden neemt toe. Toch kan de vijand nog steeds grote problemen veroorzaken. 'Granaatweken'

Kort na zonsopgang vallen de Duitsers Veghel weer aan. Kou en stromende regen maken de omstandigheden zwaar. Felle strijd breekt uit rond buurtschap Beukelaar en Havelt. Aan de westkant volgen ook diverse kleine aanvallen. Overal in Veghel zijn er explosies. Tanks schieten op elkaar. ‘Granaatweken' zouden de inwoners van Veghel dit later noemen. Terugkeer

De geallieerden bij Arnhem hebben een pijnlijk besluit genomen. De corridor bij Veghel is cruciaal voor de opmars en daarom moet een tankeenheid terugkeren naar Veghel. Rechtsomkeert dus. De tanks voegen zich bij de Airbornes en in de middag openen ze de tegenaanval onder Uden. Met succes. Weg weer open

In de loop van de middag slagen de geallieerden erin om de doorgaande weg vrij te maken van vijandelijke troepen. Het verkeer richting Arnhem kan hervat worden. Ongeveer 24 uur lang was de route dicht. De gevolgen zijn nog niet goed te overzien maar een dag vertraging is te veel. De lijsten met gesneuvelde militairen rond Hell's Highway groeien: in twee dagen tijd is dat aantal al opgelopen boven de 120.

Wrakken van Britse legervoertuigen bij Veghel (foto: archief)

Ten noorden van Grave, bij Overasselt, is een grote dropping gepland: zo'n achthonderd toestellen zijn onderweg voor bevoorrading. Maar de Duitse luchtafweer ziet ze. Bij onder meer Boxtel en Volkel worden ze beschoten. Tientallen toestellen crashen. Bij Uden alleen al vier Dakota’s. Luchtlandingen?

Zo'n 50 zweefvliegtuigen maken noodlandingen in het gebied tussen Veghel en Mill: bezet gebied. Soldaten kruipen uit de wrakken en raken slaags met Duitse troepen. Die weten niet goed wat er gebeurt. Ze denken dat er nieuwe luchtlandingen bezig zijn. Oberst Erich Walther krijgt bevel weg te gaan. Hij verlaat Veghel en gaat naar Handel. Met wat er nog over is, waarschijnlijk een tiental tanks en Jagdpanthers. De geallieerden hebben een overmacht aan tanks in de streek nu. Chill opgeroepen

Generaal Reinhard in Boxtel roept kampfgruppe Chill te hulp. Die is net teruggetrokken uit België. Ook Fallschirmjäger van Freiherr Von der Heydte komen te hulp. De dreiging rond Hell's Highway is nog niet weg. Moffen

‘Tussen Eindhoven en Nijmegen zijn de moffen een grote aanval begonnen met SS troepen en ongeveer tweehonderd tanks’. Dat schrijft de krant Voor Koningin en Vaderland in Den Bosch die avond. Het is een illegaal blad want de stad is nog bezet. De BBC meldt de tegenaanvallen aan de corridor ook en dat de situatie bij Arnhem kritiek is. Al sinds de start van Market Garden rukken aan de flank van Hell’s Highway twee grote legerkorpsen op. Ze verbreden het bevrijde gebied in Brabant en een stuk van Limburg. Op de geallieerde route door de Kempen -de linkerflank- zijn er gevechten, bij Netersel en Middelbeers. Om insluiting te voorkomen ontruimen Duitse troepen stukje voor stukje bezet gebied. Turnhout komt in zicht van de bevrijders. Roekeloze ruiters

Asten aan de Zuid-Willemsvaart -op de rechterflank- is de voorbije dagen het toneel geweest van ongekend zware gevechten. Tussen Ommel en Vlierden is vandaag een van meest bizarre gebeurtenissen uit de bevrijdingsperiode. Engelse troepen worden aangevallen door een grote groep ruiters. In galop, geleid door de Oostenrijkse officier Heinrich Hoffer. De Ruslandveteraan staat bekend als roekeloos en zelfs 'gek'. De cavalerie-charge is kansloos. Zeker veertig dieren sterven in het moordende machinegeweervuur net als minstens 14 Duitse ruiters.