Geniet van deze voorlopig laatste echt warme dag: 'Het wordt écht anders'

Probeer vooral te genieten van het weer deze zondag. Het weer slaat komende week om, vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

"Er is deze zondag al wat meer bewolking dan zaterdag, maar het blijft voorlopig overal droog. Pas aan het eind van de middag zou een enkele bui vanuit België onze omgeving kunnen bereiken. Maar dat is heel plaatselijk, op de meeste plekken houden we het gewoon droog. 's Middags wordt het 23 of 24 graden."

Maandag krijgen we al met wat regen te maken. "Dit zal vooral in de ochtend het geval zijn. Maandagmiddag breekt de zon af en toe door en wordt het overwegend droog. Maar we zitten dan in veel minder warme lucht. Het wordt dan een graad of 19."

Dinsdag moeten we rekening houden met eenzelfde temperatuur. "Dan krijgen we juist in de ochtend wat zon en in de middag meer bewolking en buien."