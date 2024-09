100.000 badkuipen per uur: de aorta van het afvalwater gaat op de schop

100.000 volle badkuipen per uur: zoveel water gaat er op een regenachtige dag door het riool bij de Stratumse Heide. De rioolbuizen zijn zo groot dat er een auto ter grootte van een MINI Cooper doorheen past. Een stuk van 3 kilometer wordt nu helemaal vervangen. "Dit is de aorta van ons afvalwater", vertelt Bas Peeters, bestuurder bij Waterschap De Dommel.

Noodleiding "Het is een megaklus", vervolgt Peeters. Het riool uit 1974 was nodig aan vervanging toe. Het beton is in de loop der jaren door zuren uit het rioolwater aangetast. Nu moet er echt iets gebeuren. In 2019 is zelfs een noodleiding boven de grond geplaatst. Deze ligt voor een deel ook boven de grond.

Bomen kappen

Voor de megaoperatie moeten ook een hoop bomen gekapt worden. Een groot deel van de buis ligt dwars door een natuurgebied. Een strook van 50 meter moet vrij zijn. Dit is nodig om de enorm grote buizen te kunnen vervangen. Ze zijn 1,90 m breed en 1,50 m hoog. De machines kunnen er anders bijvoorbeeld niet door.

"We compenseren dat. We planten heide of bomen op een andere plek", benadrukt Peeters. Monumentale bomen blijven zoveel mogelijk gespaard, benadrukt het waterschap. Toch heeft het natuurlijk veel impact op de natuur.

Herstellen

Boswachter Nick Jeurissen van Brabants Landschap had natuurlijk liever helemaal geen bomenkap in zijn gebied. Toch ligt die buis daar nu eenmaal en is er onderhoud nodig. Het is vooral schade beperken voor de boswachter. "We willen zoveel mogelijk de natuur weer herstellen." Het wordt dus vooral andere natuur straks: meer heide.

Ondanks de flinke impact zal de natuur ook herstellen. "Je gaat al vrij snel herstel zien. Planten hebben binnen een paar jaar weer wat volume. De eerste soorten zie je al snel op de heide: zandbijen of de levendbarende hagedis."

De nieuwe leiding moet langer mee gaan dan de oude. Zeker 75 jaar zou de fonkelnieuwe betonnen rioolbuis mee moeten kunnen gaan. Eind 2025 is het werk klaar. Wat de gewone inwoner ervan merkt bij het plassen en poepen? Peeters: "Helemaal niks! En dat is juist heel goed. Daarvoor doen we het!"