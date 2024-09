112-nieuws: gasfles vliegt in brand • brug weer dicht na technische storing

00.45

Bij een huis aan de Jan van Cuykstraat in Schijndel was rond half 1 vannacht een melding van een woningbrand. De brand was al uit, toen de brandweer er was. Buurtbewoners hoorden een luide knal en er zou iemand iets brandbaars naar binnen hebben gegooid. De politie heeft naar camerabeelden gekeken, waarop de mogelijke dader in beeld is. Er is niemand gewond geraakt.