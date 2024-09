112-nieuws: brand in bruidsmodezaak • winkeldieven gepakt

20.22

Bij bruidswinkel Koonings The Wedding Palace in Deurne heeft korte tijd brand gewoed. De brandweer rukte met verschillende brandweerwagens uit naar de plek. Na aankomst was de brand snel onder controle. Ze wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde dan het dak.

De brand is ontstaan in de buurt van de zonnepanelen, een haspel op het dak zou kortsluiting hebben veroorzaakt. De mensen die in het pand aanwezig waren, zijn veilig naar buiten gekomen. Er is niemand gewond geraakt.