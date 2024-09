112-nieuws: wegpiraat beboet • straat staat blank door kapotte leiding

12.48

In de wijk Langdonk in Roosendaal zitten op dit moment een aantal huizen opnieuw zonder water door een waterleidingbreuk. Liters water stroomden uit de grond. Een paar auto's konden op tijd weggehaald worden. De omgeving is afgezet en Brabant Water is ter plaatse gekomen. Volgens een buurtbewoner is het de derde keer in twee maanden tijd dat een waterleiding klapt. Hoeveel woningen zonder water zitten is nog niet bekend. Hoe lang de bewoners zonder water zitten is ook nog niet duidelijk.