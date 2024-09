Hoop voor Oekraïneopvang van Leon en Deborah: ‘Weer een kans’

Er gloort weer hoop voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen van Leon Bronckers en Deborah van der Meere in Dongen. Het stel vangt in het dorp zelf 18 vluchtelingen op. De gemeente wil hun opvang sluiten. Maar de raad van Dongen wil dat het gemeentebestuur zich maximaal gaat inspannen om te kijken naar wat er wel mogelijk is. Tot vreugde van Leon en Deborah: “We hebben weer een kans!”

In een oud schoolgebouw, de voormalige gymzaal en een huis achterin de tuin in Dongen-Vaart vangen Bronckers en Van der Meere de vluchtelingen op. Twee daarvan pakten tijdens de gemeenteraadsvergadering de kans om te vertellen wat dat voor hen betekent. “Ik wil niet opnieuw verhuizen”, zegt Vitalli Hnyp, 19 jaar oud, in gebroken Nederlands. “Dit is nu ons thuis, waarom moet dit stoppen?”

Centrale opvang

Dat snappen Bronckers en Van der Meere ook niet. Ze zijn twee jaar geleden, toen de vluchtelingenstroom op gang kwam, meteen begonnen met het opvangen van een paar vluchtelingen. En dat is uitgebreid naar 18. Omdat de gemeente de vluchtelingen op twee plekken in het dorp centraal wil opvangen, wil wethouder De Jong daar nu een einde aan maken. “We hebben alle mogelijkheden onderzocht, maar de opvang is in deze vorm en omvang niet mogelijk”, hield hij de gemeenteraad voor.

Die is het daar niet mee eens. “Onderzoek de mogelijkheden voor particuliere opvang, gooi de deur niet dicht”, was de oproep van De Jongs eigen partij het CDA. De partij diende aan het eind van de lange vergadering een motie in die het gemeentebestuur oproept te onderzoeken wat er wél mogelijk is. Die motie werd unaniem gesteund, door alle partijen in de Dongense gemeenteraad.

Dwangsommen

De Jong moet nu met Leon en Deborah in gesprek, op zoek naar een passende oplossing. En daarbij gaan maatregelen om de opvang te sluiten en dwangsommen in de ijskast. Wel waarschuwt hij: “Voor een opvang in de huidige vorm, met de hele groep van 18 bewoners, zien wij geen mogelijkheid.”

“Geen idee waarom niet”, reageert Bronckers strijdbaar. “Zij baseren zich op de normen voor normaal wonen en niet op opvang voor vluchtelingen, dus dat klopt niet.”

Het echtpaar kijkt weer positief naar de toekomst: “Het zwaard van Damocles is weer weg. We stoppen niet, we voelen ons verantwoordelijk voor deze mensen.”

