Gerda Verburg nieuwe voorzitter stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg wordt de nieuwe voorzitter van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Op 2 december volgt ze Philip Den Ouden op, die aan de wieg stond van de Veghelse stichting.

Verburg stond van 2007 tot 2010 aan het hoofd van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Later werkte ze jarenlang voor de Verenigde Naties. Over haar motivatie om voorzitter van het bestuur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling te worden zegt ze: “Voedselverspilling voorkomen is een absolute win win. Niet verspillen betekent meer inkomsten of lagere uitgaven. Het helpt ook te verduurzamen: minder uitstoot, bodem- en watergebruik en verbeterde productie.”

Voedselverspilling op de agenda

In de ruim 5 jaar dat de stichting Samen Tegen Voedselverspilling bestaat, is het gelukt om voedselverspilling in Nederland op de agenda te krijgen. De Verspillingsvrije Week is een begrip geworden en had ook dit jaar weer een bereik van miljoenen mensen. Het ecosysteem staat, en we zien een structurele daling van de voedselverspilling in Nederland. Internationaal wordt de aanpak van de stichting steeds meer als voorbeeld gezien.

Bij Samen Tegen Voedselverspilling volgt Verburg op 2 december Philip den Ouden op, die aan basis stond van de oprichting van de stichting. Volgens Den Ouden is het wel belangrijk dat boeren meer worden betrokken.

Belangrijke rol voor boeren

"We missen nog een belangrijk onderdeel van de voedselketen om nog succesvoller te kunnen zijn en voedselverspilling daadwerkelijk gehalveerd te hebben in 2030", zegt hij over de boeren. "Daar ligt voor hen nu nog geen prioriteit, maar er valt zeer veel winst te behalen, zowel in het terugdringen van verliezen op het land als voor hun verdienmodel."

Het team dat voedselverspilling dagelijks op diverse agenda’s zet en steeds weer nieuwe stakeholders activeert staat onder leiding van directeur Toine Timmermans: “We zijn erg blij met Gerda Verburg als nieuwe voorzitter van ons bestuur. Voedselzekerheid is, ook in deze tijd, weer een belangrijk thema, waarvan de aanpak van voedselverspilling een onlosmakelijk onderdeel is. Met haar kennis en netwerk zullen we verdere stappen kunnen zetten om onze doelstelling van 50 procent reductie in 2030 te realiseren.”

