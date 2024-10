Auto crasht, ramt lichtmast en verkeerslicht en slaat over de kop

Een auto is maandagavond laat gecrasht op de kruising van de Karel de Grotelaan met de Limburglaan in Eindhoven. De bestuurder reed tegen een lichtmast en de auto kwam vervolgens tot stilstand tegen een verkeerslicht. De auto sloeg bij de crash over de kop.

De bestuurder lag na het ongeluk buiten de auto in het gras. In de auto werden meerdere open blikken bier van een halve liter gevonden. De politie ging mee naar het ziekenhuis om daar een bloedproef van de bestuurder af te nemen. Het rijbewijs van de automobilist is afgepakt. Van het stoplicht waar de bestuurder tegenaan reed, is niets meer over. De andere stoplichten op de kruising werkten door het ongeluk niet meer. Een berger heeft de auto weggehaald.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.