112-nieuws: tank lekt stikstof • brandje in schuur in Oss

07.40

Een man is gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom reed in Nuland. Dat gebeurde op de Kerkdijk. De man moest uitwijken voor een dier dat de weg overstak en raakte van de weg. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een voorbijganger verleende na het ongeval eerste hulp. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Volgens de politie was er geen alcohol of drugs in het spel.