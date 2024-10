112-nieuws: wandelaars ontdekken brand bij dierenpark • file A2 na ongeluk

23.18

Bij dierenpark Hortensiapark in Helmond stonden gisteravond hooibalen in brand. Wandelaars zagen het vuur onder de overkapping van de stallen aan de Hortensialaan en belden de hulpdiensten. De brandweer had de brand snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stallen.

De dieren stonden allemaal buiten in het park op het moment van de brand. De schade aan de stallen lijkt op het eerste oog mee te vallen. Wat de oorzaak van de brand is geweest, is niet duidelijk. De politie gaat nog wel na bij buurtbewoners of er iemand iets heeft gehoord of gezien.