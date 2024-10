Wie hangt kerstlampjes in de boom bij Frans Bauer? Je gaat het zien

Frans Bauer met z’n hele gezin op tv is een garantie op succes, dus pakt de artiest uit Fijnaart nog één keer uit. Na de serie ‘De Bauers, 20 jaar later’ komt de familie nu met ‘Kerst met de Bauers’ waarin je als kijker in vier afleveringen wordt meegenomen naar de mooiste tijd van het jaar.

Frans maakte het nieuws donderdag bekend bij NPO Sterren NL Radio. Hij vertelde eerder dat er juist geen vervolg meer zou komen op de laatste reeks, maar daar komt hij nu dus op terug.

Hij ziet de uitbreiding als bedankje aan alle kijkers na het succes van ‘De Bauers 20 jaar later’. “Twintig jaar geleden hebben we dat ook gedaan na de eerste serie, nu gaan we dat nog een keer doen.”

Tuigt Frans de kerstboom op of is hij juist degene die het gevecht met de kerstlichtjes aangaat? Over die details wil hij niks kwijt. “Je gaat het allemaal zien, het wordt een leuke verrassing. Alles wordt de komende tijd opgenomen.”

De serie is te zien in aanloop naar de kerst op 10, 17, 24 december en 1 januari op NPO 1.