112-nieuws: crash auto op afrit A59 • defecte trein van spoor gehaald

03.35

Een geparkeerde auto is afgelopen nacht verwoest in de Moreelselaan in Eindhoven. Bij de auto werd een kapot flesje gevonden, waar volgens de politie een brandversnellende vloeistof in zat. Volgens mensen in de buurt zouden er ook delen van illegaal zwaar vuurwerk, een Cobra, zijn aangetroffen. In de auto is een flink gat te zien. De voorruit is gebarsten.

Lees hier meer.