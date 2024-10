112-nieuws: Fietser aangereden in Oss • nepagent berooft vrouw (86)

17.10

In Oss is vrijdagmiddag een fietser aangereden op een rotonde bij de Zaltbommelseweg en de Vierhoeksingel. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel, of ze ook is overgebracht naar het ziekenhuis is niet bekend.

Op de rotondes in Oss worden vaker fietsers aangereden. De lokale politieke partij Sociaal Sterk Oss stelde onlangs nog vragen aan het gemeentebestuur over de veiligheid ervan. “Als we fietsen écht willen bevorderen, moeten we ook zorgen dat de infrastructuur de veiligheid van fietsers garandeert en niet hun leven in gevaar brengt", stelde raadslid Jelle van der Vliet toen.