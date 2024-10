112-nieuws: weer autobrand Eindhoven • lange files op A2 en A27

01.17

Op een parkeerplaats bij een flat aan de Hudsonlaan in Eindhoven is afgelopen nacht een auto door brand verwoest. Het is al de vierde nacht op rij dat zoiets gebeurt in de stad. Eerder was het raak op de Rooijakkersstraat, in de Moreelselaan, in de Koenraadlaan en op de Kalverstraat.