112-nieuws: zolder van huis staat in brand • vrouw valt in water

22.41

In een huis aan de Broekwal in Helmond is gisteravond brand uitgebroken op zolder. Het huis staat te koop en zou al langere tijd leegstaan. Op het moment dat de brand uitbrak was er dan ook niemand aanwezig. De brandweer heeft de brand geblust met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Het huis heeft behoorlijke schade opgelopen.

Omdat er waarschijnlijk asbest is aangetroffen werd er een speciale procedure gevolgd om verspreiding en gevaar voor de gezondheid te voorkomen. In een speciale ruimte werden de spullen van de brandweer ontsmet. Daar wisselden de brandweerlieden ook hun kleding en deden ze deze in plastic zakken. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk.