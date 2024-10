112-nieuws: bestelbus rijdt boerenschuur binnen • auto crasht op A27

01.22

In een huis aan de Berghemseweg in Oss woedde gisteravond laat korte tijd brand. Toen de brandweer aankwam was het vuur op de begane grond al geblust.

Opmerkelijk was dat het huis toen de hulpdiensten aankwamen was afgesloten. Wat later kwam iemand met de sleutel. Wie de brand geblust had, is de brandweer niet duidelijk. Het huis is geventileerd.