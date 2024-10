112-nieuws: meer dan uur vertraging op A2 • auto over de kop

19.00

Het was vandaag de op twee na drukste dinsdagavondspits van dit jaar. Volgens Rijkswaterstaat stond er tegen half zes ruim 600 kilometer file. Een uur later was het wat minder druk, behalve onder meer op de snelweg A2. In zuidelijke richting, tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide, bedroeg de vertraging bijna 70 minuten. In de richting van Eindhoven naar Maastricht stond er een file van 12 kilometer waarbij het verkeer amper vooruit kwam. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Rond zeven uur was de ergste ellende voorbij. De weg was weer vrij en de vertraging bedroeg 'nog maar' 21 minuten.

Ook rond half zes was het aanschuiven op de A2. Tussen Boxtel-Noord en het Gelderse Waardenburg had het verkeer 33 minuten meer nodig dan normaal. Over 21 kilometer was het langzaam rijden of stilstaan.

Op de A50, tussen Oss en Eindhoven, wilde het evenmin vlotten. In noordelijke richting was er tussen Son en Breugel en Uden-Zuid over 20 kilometer sprake van een vertraging van ruim 20 minuten. De andere kant op, tussen Veghel-Noord en Sint-Oedenrode, was een file ontstaan van 6 kilometer en was de extra reistijd ongeveer 26 minuten.

Uiteraard kon de A58 niet ontbreken. Vanuit Tilburg naar Eindhoven was over 13 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een vertraging ontstaan van ongeveer een half uur.