112-nieuws: twee autobranden in Roosendaal • twee ongelukken op de A58

05.04

Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest op een parkeerplaats aan de Oliemolen in Roosendaal. De auto die hiernaast geparkeerd was, raakte ook beschadigd. Het vuur werd rond kwart over vier 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een schutting en een berging.