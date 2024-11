Dodelijke botsing: vrachtwagenchauffeur zag meisje (16) over het hoofd

De 39-jarige vrachtwagenchauffeur die maandagmiddag een 16-jarig meisje aanreed op de Leenderweg in Eindhoven zag haar bij het afslaan over het hoofd. Dat meldt de politie dinsdag. Het meisje overleed ter plaatse. De man werd opgepakt en is na verhoor weer vrijgelaten.

De man was niet onder invloed. De politie meldt dat het onderzoek naar het dodelijke ongeluk nog ‘tijd nodig heeft’. De arrestatie van een betrokken bestuurder is procedure bij een dodelijk ongeval. Het meisje wilde volgens een 112-correspondent de Leenderweg oversteken waarna ze werd geraakt door de vrachtwagen. De weg werd maandag afgezet voor politie-onderzoek: