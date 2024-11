Willem II wil 'passende stappen' na racisme-rel in derby tegen NAC

Willem II wil dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijk racistische uitspraken zondagmiddag na afloop van de derby tegen NAC Breda. De club trekt hierin samen op met NAC en de KNVB. "We zijn vastberaden dat er passende stappen worden ondernomen."

Willem II-spits Jeremy Bokila scoorde diep in de extra tijd de 2-2 vanaf de strafschopstip. Kort daarna floot de scheidsrechter af, waarna een opstootje ontstond tussen beide spelersgroepen. Hierbij waren ook leden van de technische staf aanwezig. De ruzie ging verder in de spelerstunnel van het Koning Willem II stadion.

Volgens Bokila was een racistische opmerking aan zijn adres de oorzaak van de grootste onrust. "Ik had niets met een opstootje te maken en wilde het sussen. Vanaf de bank kwam een NAC-speler aangerend en hij riep iets richting mij. Iets wat niets met voetbal te maken heeft, het werd toen zwart voor mijn ogen."

De spits had het over NAC-middenvelder Matthew Garbett, maar later op de avond sprak Willem II dat tegen. Volgens NAC en de prof uit Nieuw-Zeeland gaat het om 'een verkeerde waarneming'. Wel werkt de club uit Breda mee aan een onderzoek naar wat er is gebeurd.

Bokila wil niet zeggen wat er werd geroepen door de tegenstander, maar volgens Willem II is dat ook helemaal niet belangrijk. "Terwijl velen benieuwd zijn naar wat er precies is gezegd, vragen wij ons af waarom racistische termen nog steeds worden gebruikt. Woorden met een persoonlijke kwetsende intentie verdienen geen podium."

Willem II vindt het belangrijk dat wat er na de wedstrijd gebeurde onder de aandacht wordt gebracht. In een statement schrijft de club: "Racisme hoort niet thuis in het voetbal, noch in onze samenleving. Bij Willem II geloven we in de kracht van de vriendschapsband, zowel op als buiten het veld. Het voorval jegens Bokila, zowel op het veld als online, benadrukt opnieuw hoe belangrijk het is om samen op te staan tegen racisme en discriminatie. Ze raken niet alleen een individu, maar tasten ook onze gezamenlijke waarden aan."