112-nieuws: voertuigen botsen in Helmond • getuigenoproep na mishandeling

23.40

Tijdens kluiscontroles in verschillende scholen in Eindhoven gisteren en op 5 december heeft de politie wapens en vuurwerk gevonden. "We zijn met de betrokken leerlingen in gesprek gegaan", laat de politie weten op Instagram. "Ondanks dat er niet extreem veel is gevonden, hopen we met de controle een goed signaal te hebben afgegeven."

