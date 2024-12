112-nieuws: vrachtwagen strandt met klapband • brand in container

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

19.21 Vrachtwagen met klapbank Een vrachtwagen is met een klapband gestrand op de A27 bij de afrit Werkendam. Dat zorgt voor flink wat oponthoud daar. Verkeer in de richting van Breda moet rekening houden met een afgesloten rijstrook en zeker een uur vertraging. Er is een bandenspecialist en een berger onderweg. Foto: Rijkswaterstaat

14.16 Mannen aangehouden in onderzoek mensenhandel De politie heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel. Daarbij zou een 16-jarig slachtoffer betrokken zijn. Volgens de politie gaat het om 'drie mannen die wonen in Brabant en Limburg'. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk uit onze provincie komen en waar ze wonen. De eerste verdachte werd al op 24 november aangehouden. Hij zit sindsdien in voorarrest.

13.03 Botsing tijdens proefritje Twee auto's zijn op de Van Andelstraat in Waalwijk op elkaar gebotst. Extra zuur: één daarvan was nog zo goed als nieuw. Een medewerker van een garagebedrijf maakte er op dat moment een proefrit mee. Er raakte één iemand lichtgewond. Die is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Foto: SQ Vision

12.22 Brand in opslagcontainer Bij een bedrijfspand aan De Dieze in Best is brand uitgebroken. Het vuur woedt in een opslagcontainer met accu's die naast het pand staat. De brandweer kijkt samen met het bedrijf op welke manier de accu's het beste gekoeld kunnen worden. Foto: SQ Vision

09.09 Jonge fietsster overleden na ongeluk Een jonge fietsster is donderdagochtend om het leven gekomen na een ongeluk in Sint Anthonis. Op de Stevenbeekseweg werd ze geschept door een vrachtwagen. Lees hier meer. Ee jonge fietsster werd geschept door een vrachtwagen (foto: AS Media).

08.44 Nu ook A4 dicht Na een ongeluk met meerdere auto's, is de A4 richting Antwerpen dicht tussen Steenbergen en Bergen op Zoom-Zuid. Verkeer wordt daar over de afrit geleid. De vertraging bedraagt zeker een uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart over negen weer open is.

08.30 UPDATE: A58 weer open De problemen op de A58 bij Etten-Leur zijn verholpen. De weg is weer vrij en de vertraging neemt af.

07.57 Deel A58 dicht Door een ongeluk is de A58 dicht in de richting van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Het gaat volgens de ANWB om een stuk snelweg van zo'n zes kilometer. De vertraging bedraagt inmiddels al zo'n drie kwartier en loopt nog altijd snel op. Om wat voor ongeluk het precies gaat en hoeveel voertuigen daarbij betrokken zijn, is op dit moment nog onduidelijk.

01.03 Automobilist ramt drie bomen en raakt gewond Een automobilist is vannacht van de weg geraakt in Eindhoven. De bestuurder raakte aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan drie bomen en kwam met de auto tientallen meters verderop in de middenberm in de struiken tot stilstand. Zowel de bestuurder als de bijrijder raakten door de klap gewond. Ze zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Op straat was het een ravage. Lees hier meer.

23.35 Wijkagent waarschuwt voor nepagenten Een wijkagent uit Tilburg waarschuwt voor nepagenten die mensen telefonisch benaderen en proberen om geld of sieraden mee te nemen. "Ze bellen met het verhaal dat er twee mensen met vuurwapens zijn aangehouden in de straat. Deze mensen hadden een telefoon bij zich met daarin gegevens van de persoon die gebeld wordt. Ze vertrouwen het niet, daarom komt de wijkagent even bij mensen thuis langs. Weet dat het oplichters zijn, trap er niet in. Wij komen nooit langs om geld of sieraden bij u op te halen." Ook wijkagenten in de regio Sint-Michielsgestel waarschuwen voor nepagenten die momenteel actief zijn.