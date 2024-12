'Lont, bril en boerenverstand': zo steek je met slecht weer vuurwerk af

Nat, koud en windstoten tot wel 100 kilometer per uur. De jaarwisseling wordt onstuimig en dus is het extra oppassen geblazen voor wie vuurwerk gaat afsteken. Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland geeft tips voor hoe je met dit slechte weer toch veilig vuurwerk kunt afsteken.

Bij de vorige jaarwisseling kwamen in heel Nederland 365 mensen met ernstig letsel bij de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen terecht. Ruim 800 gewonden werden behandeld op huisartsenposten.

Tips om veilig vuurwerk af te steken, lijken aan dovemansoren gericht. Maar, Groeneveld vindt toch dat die tips tot in den treuren moeten worden herhaald. "Gebruik bovendien gewoon je Brabantse boerenverstand", voegt hij eraan toe.

Hij doet nog een aantal andere aanbevelingen:

Ga met je rug in de wind staan

Je hoeft volgens Groeneveld niet meer bang te zijn dat je vuurwerk kan omwaaien. "Al dat kleine, onstabiele vuurwerk, zoals vuurpijlen, is niet meer toegestaan in Nederland. De grote cakes waaien niet zomaar om."

Toch moet je rekening houden met de wind. "Zorg dat deze vanuit je rug komt. De vonken kunnen nog steeds jouw kant opwaaien." Deze tip geldt ook voor de omstanders.

Laat vuurpijlen liggen

Het vuurwerk dat in Nederland te koop is, is dus volgens Groeneveld stabiel. De mensen die vuurwerk uit het buitenland halen, waar vuurpijlen nog wél te koop zijn, raadt Groeneveld aan om verstandig te zijn. "Als het echt hard waait, kun je je vuurpijlen maar beter even laten liggen."

Neem afstand

Deze tip behoort volgens Groeneveld bij de 'tien geboden van veilig vuurwerk afsteken'. "Houd afstand tot het vuurwerk dat je afsteekt. Ook als je toekijkt. Als je het vuurwerk goed wilt zien, moet je hoe dan ook wat passen naar achteren zetten."

Deze tip is misschien een open deur, maar het gaat volgens de vuurwerkexpert nog vaak genoeg fout.

Ouders: draag een bril

Sinds een aantal jaar krijg je bij het kopen van vuurwerk gratis een vuurwerkbril. "Wat we nu veel zien, is dat ouders hun kinderen zo'n bril laten opzetten, maar zelf doen ze dat niet."

Dit is volgens Groeneveld niet alleen een gevalletje 'het goede voorbeeld geven', maar is ook belangrijk voor de veiligheid van de ouders."

Draag geen kunststof jas

"Een regel die vaak over het hoofd wordt gezien, is die over de kleding: draag geen jassen van kunststof", zegt Groeneveld. "Denk dan aan ski-jacks of van die glimmende jassen. Zelfs met een aansteeklont kun je al lelijke brandplekken krijgen."

Groeneveld sluit af met een bekend rijtje tips: "Gebruik een lont, steek niets aan als je onder invloed bent en let goed op je omgeving. Kortom blijf goed nadenken."

