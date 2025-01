Kayleigh-Joëlle doodsbang in eigen huis: 'Geen kind mag dit meemaken'

“Ik sliep als kind met een mes onder mijn bed, ik was doodsbang in mijn eigen huis.” Miss Universe-deelneemster Kayleigh-Joëlle Sijmens (26) groeide op in een omgeving van ernstig huiselijk geweld. Toch wist ze op eigen kracht haar trauma’s te overwinnen. Als finalist van Miss Universe Noord-Brabant heeft de Roosendaalse daarom een missie: ze wil een stem zijn voor jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Ze vervolgt: “Als ik huiswerk had, gooide hij het uit raam. Ik kreeg te horen dat ik uitschot was en dat ik niks waard was. ‘Ze’ moesten daarom maar de baarmoeder uit mijn lichaam trappen zodat ik mij niet voort zou kunnen planten. Ik was nog te jong om echt te beseffen wat er tegen mij gezegd werd. Het enige wat ik voelde, was dat ik kennelijk niet goed of mooi genoeg was.”

Kayleigh-Joëlle leefde tot haar twintigste naar eigen zeggen in een ‘overlevingsstand’. De eerste jaren woonde ze samen met haar jongere broer en ouders in Roosendaal. Kayleigh-Joëlle: “De manische depressiviteit en alcoholverslaving van mijn vader werden steeds erger. Als hij thuis kwam, sloten we ons op in onze kamers. Hij begon altijd meteen te schelden en dingen kapot te gooien.”

De situatie in huis escaleerde toen Kayleigh-Joëlle vijftien was: “Ik kwam thuis en zag dat alles onder het bloed zat. De glazen binnendeur was kapotgeslagen. Het was doodstil. Toen zag ik mijn vader op de grond liggen. Ik gilde, omdat ik dacht dat er iets ernstigs met hem aan de hand was. Toen hij zijn ogen plotseling opendeed, was het alsof hij niet mijn vader was. Ik zag alleen zijn lichamelijk omhulsel. Hij stond op en probeerde mij aan te vallen.”

“Mijn leven flitste voorbij toen ik me realiseerde dat hij mij in deze psychotische staat zelfs zou kunnen vermoorden. Ik had kunnen vluchten. Maar ik besloot naar boven te rennen, omdat ik ook mijn broertje had gehoord. We hebben ons verstopt in de badkamer met de deur op slot. Al snel bleek dat mijn moeder voor zichzelf had gekozen en naar de buren was gevlucht. De politie heeft mijn vader toen meegenomen.”

Kayleigh-Joëlle en haar broertje verhuisden kort hierna naar Breda waar hun moeder een nieuwe relatie had gevonden. Helaas was hiermee de ellende voor Kayleigh-Joëlle nog niet voorbij. Haar stiefvader kwam ook uit een gezin waar huiselijk geweld normaal was. Hij wilde Kayleigh-Joëlle daarom met harde hand ‘heropvoeden’.